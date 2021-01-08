نقل بطل مسرحية "مدرسة المشاغبين" للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

ويتواجد الجيار حاليا في إحدى مستشفيات منطقة الهرم في العاصمة المصرية القاهرة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي نتيجة مروره بحالة حرجة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وكتب في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء".
وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي عرضت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.
كما يزخر مشواره الفني بالعديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها "المال والبنون" للمخرج مجدي أبو عميرة، و"الراية البيضا" من إخراج محمد فاضل، و"الأسطورة" من بطولة محمد رمضان، بينما كان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض في عام 2020، من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى.
تدهور الحالة الصحية لـ #هادي_الجيار ونقله للعناية المركزة بعد إصابته بفيروس #كورونا— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 8, 2021
التفاصيل: https://t.co/LQrSnYB0Yo pic.twitter.com/vfJ4w65YAd
يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد مؤخرا، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وماجد المصري.
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