نقل بطل مسرحية "مدرسة المشاغبين" للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

نٌقل الفنان المصري، هادي الجيار، لغرفة العناية المركزة، اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

ويتواجد الجيار حاليا في إحدى مستشفيات منطقة الهرم في العاصمة المصرية القاهرة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي نتيجة مروره بحالة حرجة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان هادي الجيار أعلن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد قبل ساعات، بعدما ثبتت "إيجابية" المسحة التي أجراها.

وكتب في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء".

وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي عرضت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

كما يزخر مشواره الفني بالعديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها "المال والبنون" للمخرج مجدي أبو عميرة، و"الراية البيضا" من إخراج محمد فاضل، و"الأسطورة" من بطولة محمد رمضان، بينما كان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض في عام 2020، من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى.

يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد مؤخرا، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وماجد المصري.