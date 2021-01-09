فادية عبد الغني توضح كيف "تنبأ" أحد مسلسلاتها بفيروس كورونا... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، فادية عبد الغني، مساء أمس الجمعه، سبب غيابها عن الساحة الفنية، وسبب منع ابنتها من التمثيل.

وقالت فادية عبد الغني، خلال حوار مع قناة dmc"، إنها "لا يعرض عليها أي أعمال تناسب تاريخها الفني الطويل"، متابعة: "مش هرمي تاريخي في الأرض"، وأن أعمالها القديمة ما زالت تعرض حتى الآن.

وأضافت "أنها تستغل وقتها في مشاهدة الأفلام وبخاصة القديمة منها والدندنة مع الأغاني"، لافتة إلى أن "أحفادها كانوا يعانون من المكوث في المنزل في وقت الكورونا".

وقالت الفنانة المصرية إنها رفضت دخول ابنتها التمثيل لأن هذا المجال ليس سهلا، كاشفة عن المنهج الذي اتبعته في تربية أولادها. وأضافت: "ابني مقيم في النمسا منذ 12 عاما، ويأتي لزيارتي في مصر عندما تسمح ظروف شغله، وربيت أولادي على الحرية، لكن اعترضت على دخول ابنتي التمثيل، وقلت تتجوز وتقعد في البيت أفضل".

وأكدت عبد الغني أن مسلسل الوتد الذي شاركت في بطولته تنبأ بفيروس كورونا قائلة "مشهدي مع هدى سلطان في مسلسل الوتد لما كانت بتتكلم على الإجراءات الاحترازية عشان مرض الكوليرا، الناس افتكرتني بقول كورونا باللهجة الفلاحي، وكانوا بيسألوني كنتى عارفة من وقتها عن كورونا، فضحكت وقلت لهم آه مكشوف عنى الحجاب".

يذكر أن فادية عبد الغني تغيبت عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل "الحلال" في رمضان 2017 مع سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، ودينا فؤاد، ومها أحمد، وهو من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصبّاح.