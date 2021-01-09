"عاجزة عن الكلام"... فنانة في الكويت تصدم جمهورها بشكل وجهها بعد عملية... فيديو

صدمت الفنانة الخليجية، شيماء علي، معجبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتا مقطعا مصورا لها وهي ترقد على السرير ولا تستطيع الحركة أو الكلام.

وتظهرت الفنانة الإيرانية المقيمة في الكويت بوجه متورم باللون الأزرق نتيجة عنف الصدمة، فيما كانت يدها موصلة بالأجهزة الطبية اللازمة لعلاجها.

وقالت لمتابعيها "إنها غير مستوعبة ما حدث لها وأنها على قيد الحياة"، وحول سبب الحادث أكدت إنها لا تستطيع التوضيح الآن وكل شيء في ميعاده.

وتابعت أنها تشعر بالإرهاق من تأثير البنج، ولا تستطيع الحديث، وحمدت الله أن الأمر وصل لهذا الحال، وحين تفيق ستكشف تفاصيل ما حدث، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وشاركت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، المقطع المصور لشيماء علي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكشفت عن طبيعة العملية الجراحية الذي خضعت له، إذ كتبت: "سلامات شيماء علي... حبيبتي أخيرا سوت عملية الجيوب الأنفية... بعد معاناة استمرت سنوات... ما تشوفي شر يا أم أحمد".

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

يشار إلى أن شيماء علي مولودة لأب إيراني وأم كويتية، وجاءت انطلاقتها الفنية بعد مشاركتها بطولة مسلسل "جرح الزمن" إنتاج عام 2001، وفي فبراير/ شباط 2015 أعلنت اعتزالها الفن بعد عقد قرانها، ثم تراجعت بعد ذلك وعادت في شهر رمضان 2017 بمسلسل "رمانة" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وكان آخر أعمال شيماء علي مسلسلي "جنة هلي" من بطولة الفنانة الكويتية سعاد العبدلله، و"في ذاكرة الظل" من بطولة الفنان الكويتي داوود حسين، وعرض كلاهما العام الماضي.