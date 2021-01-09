الموت يغيب الفنان الكويتي صادق الدبيس

غيب الموت، الفنان الكويتي، صادق الدبيس، اليوم السبت، عمر 62 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت الخبر ابنة الراحل "دانة"، التي شاركت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي منشورا قالت فيه: "الله يرحمك يا أبي ويغفر لك".

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وكان الفنان الكويتي، داوود الحسين، شارك صورة لصادق لدبيس قبل 5 أيام، وعلق معها: "الله يشافي ويعافي كل مريض.. دعواتكم لأخونا صادق الدبيس أبو جراح بالشفاء العاجل".

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وصادق الدبيس من مواليد 14 مارس/ آذار 1958، وكانت بدايته الفنية في عام 1983، ونال شهرته من المشاركة في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها "سوق المقاصيص" و"سلامتك" و"قاصد الخير" و"أبناء الغد"، بالإضافة إلى مسلسلات إذاعية بمثل "عند جهينة الخبر اليقين" و"نافذة على التاريخ" و"قلب حنون".

كما شارك الراحل في بعض الأعمال المسرحية، أبرزها "دقت الساعة" مع الفنان سعد الفرج، وجسد في أحداثها دور "مصباح".

الزميل #صادق_الدبيس في ذمة الله ... أنا لله وأنا اليه راجعون pic.twitter.com/DrT98R7joa — ﮼أكيد (@media_kuw) January 9, 2021

وكان لصادق الدبيس تجربة وحيدة في السينما، هي فيلم "الحبر الأسود" من إنتاج عام 2011.