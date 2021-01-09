بعد أن وصفه بـ"المؤامرة"... راغب علامة: مستعد أن أكون أول المتلقين للقاح كورونا... فيديو

وبرر علامة في مقطع مصور له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "فيروس "كورونا" المستجد وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب".
وأردف: "في السابق قالوا إن اللقاح سيكون على شكل شريحة إلكترونية يضعوها في الجسم، فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف، والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاحا طبيعيا فعالا، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة".
كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب. في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة الكترونية يضعوها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال ، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة #راغب_علامة pic.twitter.com/PUwCtVdcIT— RaghebAlama (@raghebalama) January 7, 2021
كما أكد راغب علامة في تغريدة أخرى له، اليوم السبت، أن "انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف. البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل إلى مرحلة الخطر. يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان".
وأضاف ساخرا أن صديق له وهو طبيب أنه "لدينا احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من احتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت".
انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف.البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر .يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان. قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا الى كل بيت 😩— RaghebAlama (@raghebalama) January 9, 2021
ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه 🙏آمين
وكان راغب علامة صرح في وقت سابق لفضائية لبنان بأن جائحة فيروس "كورونا" المستجد واللقاح المضاد له "مؤامرة قذرة" على حد وصفه.
وفي المقابل، أقبل العديد من الفنانين العرب على تلقي اللقاح، وكان أحدثهم الفنان السعودي، محمد عبده، والفنان الإماراتي، حسين الجسمي.
وأعلن لبنان حجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20% من مواطنيه.
وأكد وزير الصحة اللبناني أن الحكومة اعتمدت هذا القرار "رغم الظروف الحالكة والصعبة التي نعيش فيها، وذلك بهدف الوصول إلى مناعة اجتماعية ابتداء من منتصف فبراير/ شباط المقبل".
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