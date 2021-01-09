بعد أن وصفه بـ"المؤامرة"... راغب علامة: مستعد أن أكون أول المتلقين للقاح كورونا... فيديو

غير الفنان اللبناني، راغب علامة، موقفه الرافض للقاح فيروس كورونا، وأعلن استعداده لأن يكون أول المتلقين له فور وصوله إلى لبنان.

وبرر علامة في مقطع مصور له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "فيروس "كورونا" المستجد وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب".

وأردف: "في السابق قالوا إن اللقاح سيكون على شكل شريحة إلكترونية يضعوها في الجسم، فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف، والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاحا طبيعيا فعالا، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة".

كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب. في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة الكترونية يضعوها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال ، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة #راغب_علامة pic.twitter.com/PUwCtVdcIT — RaghebAlama (@raghebalama) January 7, 2021

​كما أكد راغب علامة في تغريدة أخرى له، اليوم السبت، أن "انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف. البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل إلى مرحلة الخطر. يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان".

وأضاف ساخرا أن صديق له وهو طبيب أنه "لدينا احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من احتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت".

انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف.البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر .يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان. قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا الى كل بيت 😩

ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه 🙏آمين — RaghebAlama (@raghebalama) January 9, 2021

وكان راغب علامة صرح في وقت سابق لفضائية لبنان بأن جائحة فيروس "كورونا" المستجد واللقاح المضاد له "مؤامرة قذرة" على حد وصفه.

يشار إلى أن الفنانتين اللبنانتين هيفاء وهبي ومايا دياب رفضتا تلقي لقاح فيروس "كورونا"، كذلك الفنانة السورية، نسرين طافش

وفي المقابل، أقبل العديد من الفنانين العرب على تلقي اللقاح، وكان أحدثهم الفنان السعودي، محمد عبده، والفنان الإماراتي، حسين الجسمي.

وأعلن لبنان حجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20% من مواطنيه.

وأكد وزير الصحة اللبناني أن الحكومة اعتمدت هذا القرار "رغم الظروف الحالكة والصعبة التي نعيش فيها، وذلك بهدف الوصول إلى مناعة اجتماعية ابتداء من منتصف فبراير/ شباط المقبل".