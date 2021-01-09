"اعترافات جرئية" لعبير صبري تتصدر تويتر في مصر... فيديو

تصدرت حلقة الفنانة المصرية عبير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي التريند على موقع تويتر في مصر بعد أن أماطت فيها اللثام عن أسرار من حياتها الشخصية تكشف لأول مرة.

وأمس الجمعة، استضاف الليثي عبير صبري في برنامجه التلفزيوني "واحد من الناس" عبر شاشة تلفزيون "الحياة" في حوار يذاع الجزء الثاني منه مساء اليوم السبت.

وكشفت عبير صبري أن والدها كان يضربها بعنف، وقالت باكية: "والدي كان بيضربني بالحزام لما بيلاقيني بعمل حاجة غلط، وأنا مش زعلانة منه ومعقدنيش ولا حاجة، التعامل بعنف في أوقات بيكون تعبير عن الحب، بس ده يمكن أثر عليّا وخلاني جبانة شوية، ورغم ده ماما كانت أصعب من بابا، كانت عصبية جدا، وكنت ملطشة في البيت".

ولفتت عبير صبري إلى تحملها المسؤولية بعد وفاة والدها تجاه أمها وأشقائها، وقالت في هذا الصدد: "شيلت الشيلة بتاعته من بعد وفاته ويارب قومت بالرسالة بتاعته ويكون راضي عني".

وتابعت: "والدي توفى وأنا في تالتة جامعة، وأخواتي كانوا صغيرين جدا منهم واحدة كانت في الحضانة، وأنا تحملت مسؤولياته تجاههم كاملة، وأنا لسه زعلانة منه أنه مشي وسابنا".

وكشفت عبير صبري خلال الحلقة أنها لم تجر أبدا أية عمليات تجميل، غير مستبعدة أن تخضع لها مع تقدمها في السن.

وقالت: "لم أجر أية عمليات تجميل ونفس صورتي منذ أيام الجامعة، والحمد لله لم أصل لمرحلة شد وجهي، وهذا يسمى عملية تجميل ولكني سأخضع لها إذا وصلت إلى مرحلة عمرية معينة".

واعتبرت عبير صبري أن مشاهد الإثارة التي أدتها في بداية مسيرتها الفنية أضافت لها الكثير، معتبرة أن "معظم الفنانيين في بدايتهم لم تكن الموهبة فقط هي المحور الذي يعتمدون عليه، ولكن هناك الشكل والأدوار الجريئة، ولكن بعد فترة الموهبة فقط هي التي تستمر".

وأكدت الفنانة المصرية أن الوضع تغير الآن فأصبح لديها "خطوط حمراء"، وباتت أكثر تحفظا على الأدوار الجريئة بعكس بداياتها التي كانت تريد فيها إثبات نفسها وتنفذ كل ما يطلبه منها المخرج، وفق قولها.

ولم تستبعد عبيير صبري في حديثها مع عمرو الليثي أن تعود للحجاب مجددا.

وقالت: "ندمت أنى استعجلت ألبس الحجاب ولم أكن واثقة وندمت أنى قلعته وزعلت من نفسى، ومن الممكن أن أعود إلى الحجاب مرة أخرى".

ومؤخرا عُرض لعبير صبري فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، كما شاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية.