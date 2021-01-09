كعكة على شكل حزام بطل العالم من الشيف بوراك لنور محمدوف... صورة وفيديو

أعد الطباخ التركي الشيف بوراك أوزدمير، الشهير بأطباقه الخاصة وأحجامها، كعكة ضخمة للمقاتل المعتزل حبيب نور محمدوف، بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وزيّن الشيف بوراك الكعكة الحزام بالفراولة وقطع الشوكولا، وكتب اسم حبيب حامل الحزام، بجانبها.

ونشر حبيب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة للكعكة، وعلق عليها قائلا: "شكرا جزيلا لك يا أخي.. لقد كان عشاء مذهلا".

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بالمقابل، قام بوراك بنشر مقطع فيديو عبر "إنستغرام" أيضا، يقوم فيه بحركته الشهيرة بقلب الطعام من أوعية الطبخ، وطلب من حبيب القيام بذلك، قبل أن يقدم له سيخ طويل من "الكباب" لتجريبه.

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يذكر وأن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) وضع حدا لمسيرته الاحترافية في تشرينالأول/أكتوبر الماضي، بعد 29 انتصار متتاليا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

ويتردد حبيب دائما على مطاعم الشيف بوراك، ويقومان بنشر مقاطع لهما على "إنستغرام"، للأطباق التي يحضرها له.

ومنذ مدة قام الشيف التركي الشهير بافتتاح فرع لسلسلة مطاعمه الشهيرة، في إمارة دبي، ليتزيّن على إثره برج خليفة بصورته، وقام النجم كريستيانو رونالدو بزيارته وعدد كبير من المشاهير.