مصر… دعوى قضائية لوقف قتل القطط والكلاب

قررت محكمة مصرية تأجيل دعوى مقامة من نشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل القطط والكلاب الهائمة في الشوارع وعدم قتلها بصورة عشوائية.

© Photo / wikimedia رجل يخنق ذئبا ضاريا بيديه العاريتين بعد أن هاجم كلابه وحصانه... فيديو "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مقيمي الدعوى طالبوا بعدم قتل القطط والكلاب عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو بالرصاص والخرطوش.

وحذر مقدمو الدعوة من أن قتل تلك الحيوانات بصورة واسعة يساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ مثل الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها، إضافة إلى إمكانية ظهور أنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية.

وقال مقدمو الدعوة إن قتل قطط وكلاب الشوارع يمكن أن يساهم في فقد التوازن البيئي، مؤكدين أنها تمثل خط الدفاع الأول ضد أنواع مفترسة من الحيوانات خاصة في المدن العمرانية القريبة من الجبال.