فنان لبناني يشكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان... ما القصة

وجه الملحن اللبناني، سمير صفير، الشكر إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد جدل كبير إثر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "لبنان 24"، فقد حرص صفير عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على نفي كل ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن توجيه أحد الوزراء السعودية بالذهاب إلى المملكة، مؤكدا أنه يقيم فيها منذ 5 سنوات.

وقال: "كل ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل خطأ بخطأ وكذب بكذب، أنا بألف خير وموجود في دولة محترمة وتحترم شعبها والمقيمين فيها والزائرين، وبكل بساطة أنا مقيم بالسعودية من 5 سنوات وما قيل بأن وزير وجه لي دعوة غير صحيح وكله كلام فارغ وكاذب".

وتابع: "كما أؤكد لكل من يهمه الأمر إنني بألف بخير وأعيد وأشكر من كل قلبي جلالة الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان أطال الله بعمرهما ووزارة الصحة من وزيرها إلى أصغر موظف فيها، وأقول للحاقدين وناشري الأكاذيب في وسائل الإعلام لن يصح إلا الصحيح".

وكان الملحن سمير صفير أثار جدلا واسعا بين مغردين سعوديين على "تويتر" خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن تطعيمه بلقاح فيروس "كورونا" المستجد داخل أراضي السعودية، وطالبوا بطرده بسبب إساءته في وقت سابق للمملكة.

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كما طالب الغاضبون من صفير ووفقا لـصحيفة "النهار" اللبنانية بمحاسبة مدير مكتب وزير الإعلام السعودي، وليد بافقيه، الذي أشاروا إلى أنه وجه الدعوة للملحن اللبناني، للذهاب إلى السعودية من أجل تكريمه هناك.

لكن خرجت وزارة الصحة السعودية لتؤكد في بيان رسمي لها من دون أن تذكر اسم سمير صفير أن "الشخص الذي تلقى اللقاح مقيم في السعودية بإقامة نظامية، وتحت كفالة إحدى الشركات الخاصة، وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة".

بيان توضيحي من وزارة الصحة pic.twitter.com/ktxJo9bGw7 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 6, 2021

وتابعت الوزارة موضحة أن "التوجيهات تؤكد تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها".

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد بدأت في توزيع اللقاح على مواطنيها الأربعاء الماضي، وانتشرت فيديوهات كثيرة لمسؤولين وكبار سن وهم يتلقون اللقاح.