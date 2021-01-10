خدعة بسيطة تخلصك من الرغبة في تناول الوجبات السريعة

نشر فريق من الباحثين من جامعة جنوب فلوريدا دراسة تحتوي على خدعة يمكن استخدامها للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي.

وبحث فريق العلماء في كيفية تأثير رائحة الطعام الذي نختاره على رغبتنا في تناوله وما إن كانت الفترة الزمنية لشم رائحة معينة إحدى العوامل المؤثرة.

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وقال العلماء، إن شم رائحة البطاطا المقلية والبرغر وما شابه ذلك لمدة دقيقتين يساعد في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور، ديبيان بيسواس، إن رائحة الطعام يمكن أن تكون أداة قوية لوقف الرغبة الشديدة لتناول وجبة معينة.

وقدم الباحثون للمشاركين وجبة صحية مؤلفة من التفاح والفراولة لاستنشاقها ووجبة غير صحية احتوت على البسكويت والبيتزا.

وأشار بيسواس، "أن المشاركين الذين استشقوا البسكويت رغبوا في تناوله بعد 30 ثانية، لكنهم فقدوا هذه الرغبة بعد استنشاقه لمدة دقيقتين".

وما حدث بعد دقيقتين هو أن المشاركين فضلوا تناول التفاح، ونفس الحالة حصلت بعد استنشاق البيتزا، بحسب ما نشرته مجلة "سيانس ديلي".