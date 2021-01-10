محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

نشر اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر مختلف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر صلاح، في الصورة مكشوف الصدر ومستعرضا عضلاته خلال تدريباته في إحدى صالات الجيم، مرفقا صورته، برمز (إيموجي)، عبارة عن ذراع للدلالة على القوة.

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وكان محمد صلاح، قد استعاد حسه التهديفي مع فريقه ليفربول، عندما سجل له هدفا خلال الفوز على أستون فيلا 4-1، يوم الجمعة الماضي، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.