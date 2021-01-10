مفاجأة بشأن مسلسل "كوفيد 25" للفنان المصري يوسف الشريف

كشفت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، تفاصيل جديدة حول مسلسل "كوفيد 25"، المقرر أن يخوض به الفنان المصري يوسف الشريف السباق الرمضاني المقبل.

وقالت إنجي علاء، في بيان صحفي ، إن المسلسل سيعرض في 15 حلقة فقط، مؤكدة أن هذا القرار "يأتي نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي تتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة تضمن خروجه بالشكل المطلوب، وجاري التحضير استعدادا لانطلاق التصوير".

وأضافت المؤلفة والسيناريست، أنها "أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات"، قائلة: إن "قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور".

وكان الفنان المصري، يوسف الشريف، أعلن عن مسلسله الجديد الذي سينافس به في موسم دراما رمضان 2021، وشارك الملصق الدعائي لمسلسله الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل اسم "كوفيد-25" المشابه لاسم مرض "كوفيد-19" الناتج من فيروس "كورونا" المستجد، وهو من تأليف زوجته إنجي علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

يشار إلى أن آخر مسلسلات يوسف الشريف "النهاية"، أشعل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تصدر قوائم البحث في محرك "غوغل" وقت عرضه في شهر رمضان 2020، وتدور أحداثه في المستقبل بعد مرور مدة زمنية من العصر الحالي حيث يعرض التغيرات الحادثة على العالم في قصة تشويقية وسيطرة التكنولوجيا على العالم في تلك الفترة والتي يتصدى لها بطل العمل يوسف الشريف الذي يقوم بدور مهندس واسمه (زين).