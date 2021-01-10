الموت يفجع نجم "مسرح مصر"

ونشر توتا، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ينعى فيها عمته، وقال: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله عمتي الحاجة سميحة عطية محمد مهدي".

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يذكر أن محمد عبد الرحمن شارك جمهوره باحتفالية كوميدية وعرض أول لمسرحية هابي نيو نيير بالعربي، والتي قدمّها ضمن فعاليات ‪Carnival Cairo Show‬. وقدم شخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.