إيلون ماسك يفضل تلقي الأجر بعملة بتكوين

تفوق مؤسس "سبيس إكس" على الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس ليصبح أغنى شخص في العالم، وذلك نظرا للارتفاع الحاد في سعر سهم "تسلا"، الذي قفز بنسبة 4.8% في 7 يناير/كانون الثاني، لتبلغ ثروة إيلون ماسك الآن نحو 189 مليار دولار.

وقال ماسك إنه لن يرفض أبدا الحصول على الأجر بعملة بتكوين. ووافق ماسك على تغريدة أبدت رأيا مماثلا للكاتب بن ميزريش الشهير.

Me neither — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2021

ويظهر ماسك اهتماما كبيرا للعملات المشفرة (الرقمية) بشكل عام وبتكوين بشكل خاص. أثار عملاق التكنولوجيا ضجة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول بعد التكهن بأن "تسلا" قد تحول ميزانيتها العمومية إلى عملة بتكوين.

بعد أسبوع، قال ماسك، الذي تخطط شركته "سبيس إكس" لنقل البشر إلى المريخ، إن الاقتصاد على الكوكب الأحمر يمكن أن يعتمد على العملات المشفرة.

ويأتي بيانه مع استمرار بتكوين في تسجيل ارتفاعات جديدة في الأسعار. وتجاوزت العملة مستوى 41000 دولار في 8 يناير/كانون الثاني، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 750 مليار دولار. وارتفع سوق العملات المشفرة إلى تريليون دولار.