قصة من داخل السجن… هاني مهنا يكشف سر صداقته بأبناء مبارك

قال الموسيقار المصري هاني مهنا، إن علاقته بأبناء الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك "علاء وجمال" بدأت من السجن في عام 2014.

وتابع، خلال مقابلة إذاعية: "دخلت سجن طرة في آواخر عام 2013، وتقابلت مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وجمال وعلاء مبارك، ومجموعة من الضباط وكنا حوالي 16 شخصا"، بحسب موقع "مصراوي" الإخباري.

وتابع: "بقينا في مكان سعته تقدر بـ3000 شخص، وقام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإنشأ مسجد كبير أثناء حبسه في سجن طرة، بينما قام رجل الأعمال أحمد عز بإنشاء جيم بأجهزة سبا في غاية التقدم بأحدث الأجهزة إضافة إلى البلياردو والبينج بونج".

وأوضح الموسيقار المصري: "أول دخولي السجن أصبت بحالة من الخضة وتم حبسي 6 أشهر"، مضيفا: "لما روحت السجن كنت رايح ببدلة، لكني بدلت اللبس للأزرق، ووجدت علاء مبارك أحضر لي تليفزيون وثلاجة".

وقال هاني مهنا: "كانت أول مرة أجلس معهم وتعرفت عليهم عن قرب، وكونت فريق كرة قدم وكنا بنلعب أنا وعلاء مع بعض في فريق وجمال عامل فريق مع الضباط الآخرين، كما أن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، كان يقف حكما أثناء المباريات".

واستطرد هاني مهنا: "لما اتعرفت عليهم عن قرب وشعرت أنهم اتظلموا في الحكم عليهم فقد كانوا مؤدبين بشكل كبير، وقلت لهم في مرة من المرات مش عشان أنتوا ولاد رئيس جمهورية يبقى أدبكم يدرس كده".

وتابع: "حبيب العادلي قالي إن سجني كان قرصة ودن ولما بحثت لقيت كلامه صح"، مضيفا: "اكتسبت من فترة سجني أشياء جميلة، واتعودت أني منزلش من البيت إلا وأنا متشاهد".

وقال الموسيقار المصري: "لما دخلت السجن بقيت أصلي الـ5 فروض باستمرار وقربت من ربنا باستمرار".