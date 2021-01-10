بعد وفاة والدته... دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى حسن الرداد.. صورة

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، والدة الفنان حسن الرداد، التي توفيت اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

ونشرت دنيا صورة عبر حسابها على "إنستغرام"، تجمعها بحسن الرداد ووالدته الراحلة إلى جانب والدتها وشقيقتها إيمي.

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وعلقت قائلة: "البقاء لله والدة أخويا وزوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها ويصبر كل عيلتها وحبايبها".

وتابعت: "هتوحشينا أوي البقاء لله حسن ونيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب". وأتمت: "نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان الفنان حسن الرداد، قد أعلن قبل قليل، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة والدته.

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وأشار إلى أن صلاة الجنازة على والدته بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص فى دمياط، اليوم الأحد.

وكان رد فعل الفنانة إيمي سمير غانم من وفاة حماتها بمنشور شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مرفقة صورة لها معها وزوجها، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي".

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وتابعت: "هيوحشني حبك لي وبوستك لي كل يوم الصبح، فاديه الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ظهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك، بحبك".

وكان الفنان المصري، سمير غانم، صرح مؤخرا بأنه "لا يجلس كثيرا مع زوج ابنته حسن الرداد بسبب انشغاله بمرض والدته"، والتي أشاد بطيبتها الشديدة.