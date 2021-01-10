لهذه الأسباب... خبيرة تغذية تحذر من المشروبات الغازية

حذرت خبيرة تغذية من مخاطر صحية لتناول المشروبات الغازية، مشيرة إلى أن الإكثار من هذه المشروبات مرتبط بالإصابة بالأورام السرطانية.

وقالت فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية، إن المخاطر الصحية لهذه المشروبات ناتجة عن احتوائها على مادة "الاسبرتام".

وأوضحت خلال مقابلة افتراضية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون الرسمي المصري، اليوم الأحد، أن المشروبات الغازية، والمأكولات المكتوب عليها "خالية من السكر"، ليست صحية.

وذكرت أن أبحاث متتالية توصلت إلى أن هذه المشروبات تسبب الإصابة بالسمنة، فضلا عن أنها تزيد من معدلات الإصابة بمرض السكر.

ونصحت خبيرة التغذية بتقليل معدلات السكر في الطعام، سواء كان مصنعا أو طبيعيا، مشيرة إلى قدرة الجسم على امتصاص السكريات من مصادر طبيعية، مثل الفاكهة.

وأوضحت أن السكر البني، من السكريات الطبيعية، وأنه لم يخضع لعمليات صناعية، مثل السكر الأبيض، إلا أنها أشارت إلى أنه يحتوي على نفس السعرات الحرارية.

وشددت على ضرورة الاعتدال في تناول الفاكهة، التي تحتوي على معدلات مرتفعة من السكريات.

ونصحت بفواكه، البرتقال والتفاح والكيوي، لكونها لا تحتوي على معدل مرتفع من السكر.