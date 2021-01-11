مؤسس "تلغرام" ينصح باستخدام أنظمة "أندرويد" بدلا من "آبل"

نصح مؤسس تطبيق التراسل الفوري الشهير "تلغرام"، بافل دوروف، المستهلكين باستخدام أنظمة "أندرويد" بدلا من "آبل"، كون الأخيرة تقوض الحريات.

وقال دوروف : "آبل وغوغل تشكلان مشكلة أكبر بكثير من تطبيق "تويتر"، حيث باستطاعة آبل تقييد الوصول إلى التطبيقات بشكل كامل".

وأشار دوروف إلى أن الانتقال إلى نظام "أندرويد" هو خطوة يمكن للمستخدم العادي اتخاذها للحفاظ على حرية معلوماته.

وشن بافل دوروف، أمس الأحد، هجوما لاذعا على شركة فيسبوك الأمريكية، مطالبا إياهم باحترام مستخدميهم.

وركز دوروف هجومه على فيسبوك، بسبب سياسات الخصوصية الجديدة التي أعلنتها فيسبوك، وطبقتها على تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب"، وطالبها بمراجعة سياسات الخصوصية الجديدة المعلنة.