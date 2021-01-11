طرح نماذج هواتف متطورة وعالية التقنية في عام 2021

تستعد شركات الهواتف العملاقة خلال العام الجاري طرح عدة نماذج من الهواتف المتطورة وبأسعار منافسة للحفاظ على مواقعها في سوق الأجهزة الذكية.

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تجهز أولى مفاجآتها لعام 2021 لكل عشاق هواتفها.

"غالاكسي إس 21"

كشفت تسريبات حديثة، تصميم ومواصفات هاتف سامسونغ المنتظر "غالاكسي إس 21"، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه في 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وانتشرت صور للهاتف الجديد، عبر موقع "تويتر"، والتي استعرضت تصميم الهاتف من الجهة الأمامية والخلفية، كما يظهر الهاتف في الصور الحية قيد التشغيل، وفقا لموقع "إكس دي إيه ديفيلوبرس".

S21+ ?



i never leak images,

but a friend sent me these, so hey.. pic.twitter.com/npjamUSlTh — Mauri QHD (@MauriQHD) December 29, 2020

وأوضحت التسريبات أن سامسونغ تقدم الإصدارات الجديدة من سلسلة "غالاكسي إس 21"، برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة "سناب دراغون 888"، في سوق الولايات المتحدة وكوريا.

"آيفون 13"

كشفت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بالتسريبات التي تجهزها شركة "آبل" الأمريكية لهاتفها الجديد المرتقب "آيفون 13".

وأورد محلل الهواتف الذكية الشهير، مينغ تشي كو، في مذكرة سرية متداولة أن هواتف "آيفون 13" سيتم دعمها بتقنيات كاميرات مختلفة كليا، بحيث ستكون ذات زاوية تصوير واسعة جدا.

ومن المتوقع أن يحتوي هاتفا "آيفون" الجديدان على زاوية بؤرية لكاميراتها أوسع، بحيث ستكون العدسات مكونة من 6 عناصر تقريبا، مع تقنيات ضبط تلقائي للصورة.

ويرجع ذلك، بحسب المحلل التقني، إلى أن "آبل" اعتمدت على موردها الرئيسي المميز "ليغان"، الذي يقدم محركات "في سي إم" ذات زاوية تصوير فائقة الاتساع المحسنة.

"شاومي"مي 10 آي"

أعلنت شركة "شاومي" الصينية، عن مفاجأة لجميع مستخدميها، وذلك بإعلانها عن هاتف بإمكانيات متميزة وسعر لا يصدق.

ويحتوي الهاتف على شاشة إل سي دي مقاسها 6.67 بوصة، ومعالج "سناب دراغون 750 جي"، مع مودم إكس52 (الجيل الخامس) مدمج، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، بينما تبلغ دقة كاميرا صور "السيلفي" 16 ميغابيكسل.

كما يتميز هاتف "مي 10 آي" ببطارية سعتها 4820 مللي أمبير في الساعة، والتي تقول "شاومي" أنه يجب شحنها من فارغة إلى كاملة في 58 دقيقة عند 33 وات، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس، ومستشعر بصمة جانبي، ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

Introducing the all-new #Mi10i. #ThePerfect10

- 108MP Primary Camera

- Qualcomm® Snapdragon™ 750G

- 5G Ready

- 120Hz Intelligent AdaptiveSync Display

- 4820mAh Battery with 33W Fast Charging

Starting from ₹2⃣0⃣9⃣9⃣9⃣



First sale on https://t.co/D3b3QtmvaT & @amazonIN on 8th Jan pic.twitter.com/wYJFAciyzB — Mi India #Mi10i is Here! (@XiaomiIndia) January 5, 2021

يشار إلى أن العديد من عمالقة التكنولوجيا بدأوا في اتخاذ مجموعة من الخطوات للحفاظ على البيئة، ومن أبرزها شركة "آبل" الأمريكية التي توقفت في العام الماضي عن توفير مقابس الشحن مع هواتف "آيفون" الذكية، وذلك سعيا منها لتقليل الوزن وحجم العبوة المطلوبة لكل جهاز.