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    المطربة اللبنانية فيروز

    بعد أن ظلت حبيسة لمدة 50 عاما... الكشف عن صور نادرة لفيروز في أمريكا

    © AFP 2020 / JOSEPH EID
    منوعات
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    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صورا نادرة للفنانة اللبنانية فيروز، تم الكشف عنها بعد أن ظلت حبيسة لمدة 50 عاما منذ التقاطها في سبعينيات القرن الماضي.

    شارك الإعلامي اللبناني، ريكاردو كرم، الصور التي بالأبيض والأسود عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، والتي توثق إحدى جولات فيروز الغنائية في الولايات المتحدة عام 1971.

    وعلق كرم على الصورة: "فيروز في صور نادرة بدأت بالانتشار البارحة، وتعود للعام 1971، خلال رحلتها التاريخية إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث انحنت لها الرؤوس وسالت الأقلام تكتب عن أيقونة الشعراء الآتية من لبنان الصغير... حينها لا فضائيات ولا منصات افتراضية... فيروز صدحت وأغنيتها عانقت العالي".

    ​وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أصدرت الخميس الماضي بيانا نفت فيه خبرا متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة فيروز بفيروس "كورونا" المستجد.

    المطربة اللبنانية فيروز
    © AFP 2020 / JOSEPH EID
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    وقالت: "تتداول مجموعات واتساب خبراً كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي".

    وأضافت الوكالة أن "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".

    يشار إلى أن فيروز نعت مؤخرا، الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني، بفيديو مؤثر نشرته على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عقب نبأ الوفاة. ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

    وغيب الموت الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الاثنين الماضي، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, لبنان, فيروز
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