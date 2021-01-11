آخرهم هادي الجيار... سر امتناع عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن سر امتناع الفنان المصري، عادل إمام، عن حضور جنازات أصدقائه الفنانين، وكان آخرهم هادي الجيار الذي توفي أمس الأحد بفيروس "كورونا" المستجد، وشاركه بطولة المسرحية الشهيرة "مدرسة المشاغبين".

كما غاب عادل إمام عن حضور جنازة صديقه الكاتب والسيناريست، وحيد حامد، الذي رحل قبل أسبوع، وقدم معه مجموعة من أنجح أفلامه السينمائية، منها "الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"المنسي" و"للعب مع الكبار" و"النوم في العسل" و"الإنسان يعيش مرة واحدة".

وقال مصدر لصحيفة "الوطن" المصرية، إن عادل إمام لا يستطيع المشاركة في جنازات أصدقائه خوفا من فيروس "كورونا" المستجد، موضحا أنه يتبع خلال تلك الفترة جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية أثناء تصويره آخر مسلسلاته التلفزيونية "فالنتينو"، ما اضطره لتوقف التصوير أكثر من مرة لحين تماثله للشفاء.

وتابع المصدر: "وبناء على هذا قرر عادل إمام الاختفاء الفترة الحالية، ويقضي كل وقته مع أبنائه وأحفاده فقط".

واحتفل عادل إمام العام الماضي بعيد ميلاده الـ80.

ويكتفى عادل إمام بنعي أصدقائه الفنانين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفقد عادل إمام خلال الفترة الماضية الفنانة، رجاء الجداوي، التي شاركته بطولة العديد من أعماله الفنية الناجحة، منها مسرحيات "الزعيم" و"الواد سيد الشغال"، وفيلم "حنقي الأبهة".