"خليك مثل قبل"... فنان سوري ينتقد تيم حسن بسبب "الهيبة"... فيديو

أشار الفنان بشار إسماعيل في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إلى أنه غير معجب بأداء تيم حسن على المستوى الدرامي خلال الوقت الحالي، ويراه يتبع نمطا واحدا لا يتغير في التمثيل، وهو "الشاب الشهم"، ناصحا إياه بالتنوع والابتعاد عن النمطية.

ودعا إسماعيل الفنان تيم حسن إلى العودة إلى مستواه قبل تقديمه مسلسل "الهيبة"، كما رأى أنه كان عليه الاكتفاء بتقديم جزء واحد منه فقط.

وأكد بشار إسماعيل أن نصيحته لتيم حسن تنبع من حبه له، ولإيمانه من أنه قادر على بلوغ العالمية.

وعُرض الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة - الرد" اعتبارا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على منصة "شاهد في آي بي" أولا، ثم على فضائية "إم بي سي 4" في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة، تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصار، وسيم قزق، يزن طربية، وهو من إخراج سامر البرقاوي، ومن بطولة تيم حسن، وديمة قندلفت، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ومحمد عقيل، وعبدو شاهين، وروزينا لاذقاني، وأويس مخللاتي، ونزيه يوسف، وناظم عيسى، وختام اللحام، وجان دحدوح، وليلى قمري، وأسعد حطاب، وولاء عزام، وبمشاركة بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة.

وتبدأ أحداث الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" بعد سنوات تمر على حادثة اغتيال نجا منها "جبل" (تيم حسن) بأعجوبة، وقرر أن يطفر في الجرود تاركا خلفه عائلة مفككة، وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق.