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    الممثل الأمريكي وحاكم كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيغر، يتحدث في لوس أنجلوس عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، 10 يناير/ كانون الثاني 2021

    ممسكا سيفه... فيديو متداول لأرنولد شوارزنيغر حول أحداث اقتحام الكونغرس

    © REUTERS / ARNOLD SCHWARZENEGGER
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    شبه نجم أفلام الحركة الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن بأحداث جرت في عهد النازية.

    وقال شوارزنيغر، أمس الأحد، في مقطع مصور جذب خلال ساعات أكثر من 30 مليون مشاهدة على موقع "تويتر"، إن اقتحام الكابيتول يذكره بـ"الكريستال ناخت" (ليلة الزجاج المكسور)، وهي ثورة حدثت في ألمانيا بعام 1938، والتي أحرق فيها الغوغاء من مؤيدي النازية المعابد اليهودية والمتاجر المملوكة لليهود، وشكلت لحظة فاصلة أدت إلى "الهولوكوست".

    أرنولد شوارزنيجر وليندا هاميلتون بطلا فيلم تيمينيتور: دارك فيث
    © AFP 2020 / TOLGA AKMEN
    تعافي أرنولد شوارزنيغر بعد عملية جراحية لتركيب صمام رئوي... صور
    وتابع الممثل الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو من أصول نمساوية: "كوني من أوروبا، فقد رأيت بنفسي كيف يمكن أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة"، مضيفا أنه "بينما قد يخشى الآخرون من حدوث شيء مشابه في الولايات المتحدة، فإنني استبعد أن يتكرر المشهد".

    وحذر قائلا: "أعتقد أنه يجب علينا أن ندرك العواقب الوخيمة للأنانية والسخرية".

    وربط أرنولد شوارزنيغر المؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بمن نفذوا ثورة "الكريستال ناخت" من مؤيدي النازية، الذين هاجموا اليهود منذ أكثر من 80 عاما.

    وفي يوم اندلاع "الكريستال ناخت" الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1938، قتل النازيون ما يقرب من 91 يهوديا، وأحرقوا مئات المعابد اليهودية، واعتقلوا نحو 30000 يهودي، والذين نقلوا فيما بعد إلى معسكرات الاعتقال.

    ومن المعروف أن أرنولد شوارزنيغر ظل ينتقد ترامب منذ فترة طويلة، ووصفه في الفيديو الحديث بأنه "زعيم فاشل" و"أسوأ رئيس على الإطلاق".

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    رئيس شرطة الكابيتول المستقيل يكشف معلومات صادمة عن اختراق مبنى الكونغرس
    وأكد: "نحن بحاجة إلى محاسبة الأشخاص الذين أوصلونا إلى هذه النقطة التي لا تغتفر".

    كما دعا بطل أفلام الخيال العلمي "ترمينيتور"، في الفيديو، إلى ضرورة اتحاد الحزبين الديمقراطي والجمهوري "من أجل شفاء الأمة"، على حد قوله، ثم التقط سيفا من مكتبه في إشارة منه إلى فيلمه الشهير "كونان البربري" الذي عرض عام 1982، وعلق قائلا:

    "هذا هو سيف كونان الذي يتم تقويته بضربه بمطرقة ثم تسخينه وتبريده، إن ديمقراطيتنا مثل فولاذ هذا السيف، كلما خفت أصبحت أقوى".

    والأربعاء الماضي، اقتحمت حشود من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

    وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

    وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

    وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

    ويُعد مبنى الكابيتول أحد أكثر المباني تميزا في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويشتهر بقبته البيضاء اللامعة التي تعلو قاعة مستديرة كبيرة على الطراز الكلاسيكي الحديث.

    انظر أيضا:

    إعلام: وفاة ضابط بشرطة الكونغرس بعد إصابته خلال اقتحام مبنى الكابيتول
    بعد الوفاة الخامسة في "اقتحام الكونغرس".. تنكيس الأعلام الأمريكية فوق الكابيتول
    أول تحرك من الكونغرس بعد اقتحام "الكابيتول" من قبل أنصار ترامب
    فيديو صادم... كيف تابع ترامب وعائلته عملية اقتحام مبنى الكابيتول
    رئيس شرطة الكابيتول المستقيل يكشف معلومات صادمة عن اختراق مبنى الكونغرس
    الكلمات الدلالية:
    الكابيتول, مشاهير, منوعات, أرنولد شوارزنيجر, أرنولد شوارزنيغر, أمريكا, دونالد ترامب
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