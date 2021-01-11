ناقد فني يعلن إصابة الإعلامي المصري مفيد فوزي بفيروس كورونا

كتب الشناوي ذلك على حسابه على موقع "فيسبوك"، مشددا على أن فوزي "سينتصر على هذا الفيروس اللعين".

وكتب الشناوي: "الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري"، بحسب موقع المصري اليوم.

وأضاف: "أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما ما تبرع في سردها لنا".