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    الفنان المصري هاني شاكر

    مصر... نقابة الموسيقيين تكشف ما فعلته في أزمة الفنان علي حميدة الصحية

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين بيانا كشفت فيه آخر تطورات الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان علي حميدة، وما قامت به من أجل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

    وبحسب بيان النقابة، "تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ومجلس إدارة النقابة، مع الفنان علي حميدة، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة دخوله للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية".

    سيارة إسعاف مصر
    © AP Photo / Amr Nabil
    "ادعولي"... علي حميدة يكشف تطورات حالته الصحية

    وأضافت النقابة في بيانها أنها "عرضت على الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلى مستشفي القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلى المستشفي صباح اليوم ومتابعة حالته"، بحسب موقع "أخبار اليوم". 

    وأشارت النقابة إلى أنها "تواصلت مع الفنان علي حميدة تمهيدا لنقله وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد للتدخل".

    وبحسب البيان كلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.

    حقق علي حميدة شهرة كبيرة في العالم العربي من أدائه أغنية "لولاكي" من ألحان الفنان حميد الشاعري، التي طرحت في ثمانينيات القرن الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، ثم اختفى بعدها لفترة طويلة حتى عاد للظهور بين عامي 2000 و2009، وقدم أغنية تتر مسلسل "نسمة ونصيب".

    أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، توجيها عاجلا بعلاج المطرب علي حميدة، على نفقة الدولة وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

    وشكا علي حميدة، أمس الأحد، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من عدم قدرته على العلاج لسوء أحواله المالية.

    وأوضح حميدة باكيا للبرنامج أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى انسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه، وحالته خطرة، ويتواجد حاليا في مستشفى مطروح العام.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة المصرية, الصحة
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