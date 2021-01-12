ماذا فعل عادل إمام وسعيد صالح لينسحب هادي الجيار من مدرسة المشاغبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقاء الأخير للفنان الراحل هادي الجيار، الذي توفي يوم الأحد الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكشف هادي الجيار، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، عن سبب انسحابه من مسرحية مدرسة المشاغبين بعد 15 يوماً من العرض. وقال إنه "قدّم اعتذاراً مكتوباً لصناعها ها العمل، بسبب كثرة الإفيهات الجديدة التي يلقيها أبطال العمل سعيد صالح وعادل إمام ويونس شلبي".

وقال الجيار: "لقيت نفسي محتاس في وسطهم، روحت كتبت ورقة للأستاذ عبدالمنعم مدبولي وقولتله مش عارف أروح فين وأجي منين في وسطهم"، مؤكدا أن عبد المنعم مدبولي رد عليه وقال: "اقعد واتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، وأقنعني أكمل".

الجدير بالذكر، أن "مدرسة المشاغبين مسرحية كوميدية عُرضت لأول مرة في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وشارك في بطولتها فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي، وهادي الجيار.

وكان الفنان هادي الجيار، توفى في الساعات الأولى من يوم الأحد 10 يناير/ كانون الثاني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.