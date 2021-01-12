لا تستطيعان العيش دون بعضهما فاختارتا الزواج برجل واحد... صور

نشر المستخدم النيجيري نيلسون أوبيدون، مقاطع فيديو وصورا من حفل زفاف غير عادي لرجل من نيجيريا، على حسابه عبر "تويتر". وطلب أوبيدون، من المتابعين مشاركته آرائهم حول الموافقة على الزواج من توأمين لأنهما لا تستطيعان العيش دون بعضهما.

حصد مقطع فيديو لحفل زفاف توأمين تزوجتا من رجل واحد أقيم في نيجيريا، عشرات الآلاف من المشاهدات، تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، واعتبره المتابعون زفافا غير عادي، وفقا لما نشره موقع "مير 24" الروسي.

وظهر العريس في زي قرمزي، يتوسط عروسين توأمين ترتديان فساتين متشابهة من نفس اللون. إحداهما حامل. وأظهر الفيديو رقص التوأمين أمام الضيوف والمدعوين.

They are twin, he got married to them because one cannot live without the other.

Yeh or nah ? pic.twitter.com/N6uD5vNCQ3 — Nelson Obidon (King🤴) (@Ph_Obidon) January 9, 2021

​بعض المتابعين شككوا في أن الفيديو مجرد مزحة أو دعابة، فيما اعتبر آخرون أن سلوك العريس هذا غير مقبول في العالم الحديث. وعلق آخرون: "لقد انتصر النظام الأبوي".

يذكر أنه منذ عامين في الولايات المتحدة، تزوجت الأخوات التوأم من شقيقين توأمين. يعيش كلا الزوجين في منزل مشترك في ولاية فرجينيا. أعلنا فيما بعد أنهن حملن في نفس الوقت. بريتاني وبريانا ديان وأزواجهما جوش وجيريمي سايلرز التوأمان المتماثلان، لذلك سيكون أطفالهم من الناحية الجينية أشقاء وأبناء عم في نفس الوقت.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josh, Jeremy, Brittany, Briana (@salyerstwins)

وعلقتا التوأمان ديان: "منذ أن كنا فتاتين صغيرتين، كنا نعلم بأننا سنتزوج من شقيقين توأمين يوماً ما. نشعر بالسعادة الغامرة لأننا سنتزوج من توأمين متطابقين في الوقت نفسه".