سر اعتذار هيفاء وهبي عن عدم المشاركة في مسلسل يسرا

كشفت شركة "العدل غروب" المنتجة لأحدث مسلسلات الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الثلاثاء، اعتذار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن عدم المشاركة في بطولة أحداثه، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

وأشار المنتج، جمال العدل، إلى أن هيفاء وهبي اعتذرت عن المسلسل قبل شهر، بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلا عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأكد العدل أنه جاري البحث عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت مرشحة هيفاء وهبي له في أحداث المسلسل.

ويحمل أحدث مسلسلات يسرا اسما مبدئيا هو "حرب أهلية"، وهو من تأليف أحمد العدل وإخراج سامح عبد العزيز، وكان من المقرر أن تجسد هيفاء وهبي في أحداثه شخصية ضرة يسرا ضمن أحداث المسلسل، الذي كان سيشهد على أول لقاء فني بينهما.

يشار إلى أن آخر مسلسلات يسرا هو "خيانة عهد" الذي عرض في رمصان 2020، بينما عرض لهيفاء وهبي في سبتمبر/ أيلول الماضي أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "إسود فاتح" عبر منصة "شاهد" الرقمية.

ويشارك في بطولة مسلسل "أسود فاتح" شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.