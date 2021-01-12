بيان جديد من يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

تحدثت الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد الفترة الماضية.

وأكدت أن حالتها الصحية في تحسن مستمر، خاصة بعدما أجرت أخيرا تحليل "pcr" وجاءت نتيجته "سلبية"، كما أنها أجرت تحليل "ct" وكانت نتيجته جيدة بالمقارنة مع أول أيام إصابتها بالفيروس، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت الممثلة المصرية أنها لا ترقد في مستشفى، وأنها في خلال الـ17 يوما الماضية تحسنت حالتها، وطالبت من جمهورها ومحبيها بعدم القلق.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصرية للشئون الصحية قال، أمس الاثنين، في مداخلة على فضائية "الحدث اليوم" المصرية إن "نتيجة مسحة يسرا وزوجها خالد سليم قد ظهرت الأحد، وهي سلبية تماما".

وأرجع تاج الدين ظهور بعض النتائج الإيجابية لمتعافيّ كورونا، "إلى وجود بقايا غير معدية من الفيروس بجسم المريض، فتكون النتيجة مضللة وغير حقيقية، لأن المريض في هذه الحالة يعتبر متعافي ويكون قد شُفي من كورونا".

يشار إلى أن الفنان المصري، أمير كراره، أعلن أمس الاثنين، تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الفنانة السورية، جومانا مراد.