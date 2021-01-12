نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى بعد انتكاسة صحية

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى، أمس الاثنين، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

وأوضح كلا من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

كما غرد تركي نجل خالد سامي تعليقا على تدهور حالته الصحية، إذ غرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل تكفون دعواتكم لأبي".

لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل تكفون دعواتكم لابوي 💔 — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 11, 2021

وكان خالد سامي يقضي حاليا فترة نقاهة بعد إجرائه عملية أولى للكلى، وكان يستعد للخضوع لعملية أخرى بعد شهر ونصف.

وخضع سامي خلال الفترة الماضية لعملية زراعة كبد، وشهد السبت الموافق 3 يناير/ كانون الثاني الجاري أول ظهور له بعد إجرائها.

وقال خالد سامي، عبر فيديو مصور نشره الملحن، فهد العبد الله، على حسابه في "تويتر"، إنه "بدأ باستعادة صحته وعافيته، وسيكون بخير قريبا"، لافتا إلى أنه في "فترة استجمام مع زوجته، وسيرجع بوقت قريب".

وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين.

وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج. وأوضحت العتيبي، أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي، مضيفة أن "غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجاً مؤقتا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلى".