أول عمل فني يجمع أحمد حلمي ومنى زكي بعد غياب 17 عاما

كشف السيناريست تامر حبيب عن اتفاقه مع النجمة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي على فكرة أول عمل فني سيجمعهما، بعد غياب 17 عاما عن التعاون بينهما، منذ قدما فيلم "سهر الليالي".

وأكد تامر حبيب، خلال لقائه مع إذاعة "نجوم إف أم": "فيه كلام بيني وبين أحمد حلمي ومنى زكي عن تعاون مشترك وأتمنى إنه يكمل، وموافق إنه في الفترة الأخيرة مش موفق في اختياراته وهو نفسه موافق على ده".

ولم يستقر تامر على الشكل الفني للفكرة وهل ستكون مسلسل درامي أم فيلم، علما أن أحمد حلمي كان من المقرر أن يعود لموسم دراما رمضان بعد غياب 27 عاما، ولكنه انسحب مؤخرا لصعوبة تصوير العمل وسط ظروف كورونا، وقرر التفرغ لمشروع فيلمه الجديد.

بينما تواصل الفنانة المصرية، منى زكي، تصوير مسلسلها "تقاطع طرق" المؤجل من العام الماضي، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، لتعوض غيابا طال 4 سنوات كاملة منذ قدمت مسلسل "أفراح القبة".