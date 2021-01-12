كاني ويست يكشف تفاصيل انفصاله عن كيم كارداشيان في ألبومه القادم

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، عن رغبته في إعادة كتابة ألبومه العاشر "دوندا"، حيث سيكشف فيه تفاصيل علاقته وانفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ونقلت لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مصدر مقرب من مغني، قوله: "ألبوم كاني الجديد سيكون حول علاقته وانفصاله عن كيم. إنه كان يعمل عليه منذ عدة أشهر. طلب كارداشيان من ويست عدم إذلال عائلته علنا، لكن مغني الراب يعتزم إخبار المعجبين بالتفاصيل".

وأضاف المصدر: "كاني لن يدلي بأي تصريحات، لكن الألبوم الجديد سيحتوي على أغانٍ تكشف معاناته على مر السنين".

في وقت سابق، زعمت مصادر قريبة من المغني أنه يفكر بالانتقال إلى لندن بعد الانتهاء من إجراءات الطلاق

وأكدت المصادر القريبة بأن انفصال الزوجين أصبح وشيكاً بعد أن عاشا كلاهما حياة منفصلة في العام الماضي، حيث أمضى معظم وقته لوحده في مزرعته في وايومنغ.