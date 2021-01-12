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    الفنان المصري نور الشريف مع الموسيقار المصري هاني مهنا

    "غلطة كبيرة"... هاني مهنا يشن هجوما على ثورة 25 يناير المصرية

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    شن الموسيقار المصري، هاني مهنا، هجوما على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني لعام 2011، التي تسببت في الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، حسني مبارك.

    واعتبر مهنا في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن ثورة يناير "غلطة كبيرة" ما زال يعاني منها الشعب المصري حتى الآن، وبرر هذا بأنه بعد اندلاعها انتشر التطاول وقطاع الطرق والسرقات في البلاد.

    علاء وجمال مبارك في جنازة والدهما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، القاهرة، 26 فبراير/ شباط 2020
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    هاني مهنا مدافعا عن جمال وعلاء مبارك: هل معرفتهما "عورة"؟
    وتابع: "لكن حاليا نحمد الله على أننا نتمتع بالأمن والأمان".

    وجاء هجوم هاني مهنا على ثورة يناير المصرية ردا منه على الهجوم الذي تعرض له أخيرا بسبب تصريحاته لبرنامج إذاعي بشأن صداقته لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، خلال فترة سجنهم جميعا.

    وفسر هاني مهنا لصحيفة "النهار" سر وضع علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، في سجون منفردة وليس مع باقي المسجونين، هو حماية لهم من اعتداءات قد يتعرضون لها من جانب محبوسين آخرين يعتمدون التفكير المتطرف، ويصبح الأمن المصري مخترقا، بحسب قوله.

    كما أكد مهنا للصحيفة اللبنانية أن "جمال وعلاء مبارك أشرف من أي شخص باع وطنه".

    وكان هاني مهنا صرح لبرنامج "حرف جر" على إذاعة "نجوم إف إم" المصرية أنه كان يلعب مع جمال وعلاء مبارك كرة القدم في سجن طره، وكان وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من يتولى التحكيم في المباراة، كما أشاد بأدبهما الجم، وشعر أنهما ظلما في القضايا التي اتهما بها.

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    قصة من داخل السجن… هاني مهنا يكشف سر صداقته بنجلي مبارك
    هاني مهنا مدافعا عن جمال وعلاء مبارك: هل معرفتهما "عورة"؟
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مصر, حسني مبارك, علاء مبارك, جمال مبارك
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