انهيار بيومي فؤاد في جنازة والده... صور وفيديو

فجع الموت الفنان المصري بيومي فؤاد، اليوم الثلاثاء، بوفاة والده، والذي تلقى واجب العزاء في رحيله من جانب العديد من أصدقائه الفنانين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة من مشاركة بيومي فؤاد في تشييع جنازة والده ودفنه في مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بحضور الفنانين سيد رجب، وأحمد أمين، ومطرب المهرجانات الشعبية، أوكا، والشيخ رمضان عبد المعز.

#ميديا_مصر | صور من جنازة والد الفنان بيومي فؤاد#بيومي_فؤاد pic.twitter.com/g1PmT6WMyo — Media Masr - ميديا مصر (@MediaMasr4) January 12, 2021

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وأعلن بيومى فؤاد، عن وفاة والدي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

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وحرص العديد من الفنانين على تقديم العزاء لبيومي فؤاد في وفاة والده، ومنهم الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، التي كتبت: "‏خالص العزاء للفنان‎ بيومي فؤاد في وفاة والده.. الله يرحمه ويغفر له.. البقاء لله".

خالص العزاء للفنان #بيومي_فؤاد في وفاة والده الله يرحمه ويغفر له

البقاء لله https://t.co/yg0Ykouk2u — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) January 11, 2021

من ناحية أخرى، يعرض لبيومي فؤاد في دور العرض السينمائية ابتداء من الخميس الموافق 14 يناير/ كانون الثاني الجاري الفيلم الكوميدي "وقفة رجالة"، الذي يشاركه بطولته سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي، ومحمد سلام، إضافة إلى ظهور خاص للممثلة أمينة خليل، وهو من إنتاج شركات "سينرجي" و"أفلام مصر العالمية" و"نيوسنشري ماجيك بينز".