أول حالة منذ ظهور الفيروس... إصابة اثنين من الغوريلا بكورونا في الولايات المتحدة

فوفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، ظهرت على الحيوانات أعراض مشابهة لأعراض الإنسان، فيما يعتقد بأنها التقطت العدوى من أحد مشرفي الحديقة الذي لم تظهر عليه الأعراض.

وأضافت الشبكة أن "الغوريلات المصابة في منتزه سان دييغو بولاية كاليفورنيا بدأت تسعل كثيرا، وإن الفحوصات الطبية أظهرت أنها مصابة بكورونا بعد احتكاكها بأحد أعضاء فريق الرعاية في المنتزه"، مضيفة أن "الرجل ثبتت إصابته بالفيروس لكن لم تظهر عليه أعراض، لأنه كان مرتديا قناعا في جميع الأوقات خلال عمله قرب الغوريلات".

وقالت المديرة التنفيذية للحديقة ليزا بيترسون، إنه

"بصرف النظر عن بعض الاحتقان والسعال، فإن الغوريلات تبلي بلاءً حسناً وقد تم وضعها في الحجر الصحي وهي تأكل وتشرب ونأمل أن تتماثل للشفاء التام".

وعلى الرغم من أن حيوانات برية أخرى أصيبت بفيروس كورونا بما في ذلك حيوان المنك والنمور إلا أنه يُعتقد أن هذا هو أول انتقال للغوريلا في العالم.

يذكر أنه تم إغلاق حديقة حيوانات سان دييغو أمام الجمهور منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

هذا وأصبحت كاليفورنيا بؤرة لـ فيروس كورونا، مع 4971 مريضا في وحدة العناية المركزة يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس في جميع أنحاء البلاد 22 مليونًا خلال عطلة نهاية الأسبوع وتوفي أكثر من 375 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.