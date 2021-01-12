الفنانة اليمنية أروى تصاب بكورونا وتكشف عن أصعب ما تعانيه حاليا... فيديو

وعن كيفية اكتشافها الإصابة بالفيروس، أوضحت في مقطع مصور لها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنه بعد شعورها في البداية بالتهاب في الحلق، قررت إجراء مسحة وكانت نتيجتها "إيجابية".
وأضافت أروى أن أصعب شيء في هذه الفترة هو عجزها عن ضم ابنتها لها بسبب إصابتها بالفيروس، قائلة: "أصعب ما في الأمر هو أنني لا أستطيع أن أعانق ابنتي، وتحدثني عبر تطبيق "واتسآب" أو من خلف الباب لتطمئن على صحتي".
وطمأنت المطربة ومقدمة البرامج اليمنية جمهورها بأن وضعها الصحي مستقر، ولا عوارض ظهرت عليها، وطلبت منهم الدعاء لها لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير.
View this post on Instagram
كما أعلنت عن تأجيلها التصوير الذي كانت تنوي القيام به، وشددت على "ضرورة أن يأخذ الجميع حذره من خطوروة "كورونا" لأنها فيروس غير مرئي"، على حد قولها.
يشار إلى أن العديد من الفنانين العرب أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، ومن أبرزهم الفنانة المصرية يسرا، والمخرجة المصرية إيناس الدغيدي، وماجد المصري، وكريم فهمي، والفنانة السورية جومانا مراد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)