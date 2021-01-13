الدفعة الثانية من هاتف "موتورولا رازر جي 5" القابل للطي في السوق الروسية

يبدو أننا الآن في مرحلة تاريخ الشاشات المرنة القابلة للطي، ومن الواضح أن هذه التكنولوجيا التي جعلت الهواتف المكونة من قطعتين، تخلق تنافسا لدى كبرى الشركات في العالم، في تطوير وتحديث النسخ القابلة للطي من شاشات الهواتف الذكية.

موسكو- سبوتنيك. قررت شركة "موتورولا" الأمريكية، تحديث نسخة من الهاتف الذكي "موتورولا راتز"، وطرحه في السوق الروسية، لكن لا يزال الهاتف الذكي المرن القابل للطي، في روسيا غريبا ومكلفا للغاية.

فهل من الممكن الانغماس في عالم التحديث هذا في ظل التطور التكنولوجي السائد في عالم التقنيات الحديثة؟.

Beauty to hold and behold! Which one's catching your eye? pic.twitter.com/vhHJ17y1el — Motorola (@Moto) November 4, 2020

​ماذا تعرف عن هاتف "موتورولا راتز جي 5"؟

لا يبدو الهاتف الذكي "موتورولا راتز جي 5" كأنه نسخة طبق الأصل على الإطلاق من الهواتف السابقة، فهو يتكون من جزأين، متصلين بواسطة مفصل، صُمم ليدوم لسنوات عديدة. التصميم الخارجي مصنوع من "غوريلا غلاس 5".

والأكثر إثارة للاهتمام في هذا الهاتف هي تقنية " P-OLED" الداخلية المرنة، حيث يوفر عامل الشكل المختار، أفضل حماية بين المنافسين لكن لا يمكن استخدام الشاشة إلا عندما تكون مفتوحة. وتبدو الشاشة رائعة في درجات حرارة أقل من الصفر وهو ما يتناسب مع المناخ البارد في روسيا والدول الباردة، فهي تعمل باللمس بشكل مناسب في هذا الجو، ولا تتباطأ في إظهار الصورة.

It takes a long time to do 200K of anything. For example, @RobbieGould09 has been kicking footballs for 23 years, and that would mean almost 8,700 per year. Fortunately, #razr was designed to reach 200K flips so you don't have to sweat it. pic.twitter.com/BOTTSXan12 — Motorola Canada (@MotorolaCA) July 24, 2020

​وأيضا من خلال الشاشة الخارجية للهاتف، يمكن للمستخدم الرد على الرسائل وإجراء المكالمات والتحكم في الموسيقى وغير ذلك الكثير. وعند فتح جميع الوظائف، يتم الانتقال "بسلاسة" إلى الشاشة الرئيسية، التي عملت عليها الشركة بعناية خاصة.

كما تم تطوير الكاميرا الرئيسية الخاصة بالهاتف إلى سعة 48 ميجابيكسل بدل 16 ميجابيكسل.

وقد عمل مدير تطوير البرمجيات، إيغور كوفالينكو، على برنامج "رازر" الجديد في المقر الرئيسي لشركة "موتورولا" في شيكاغو. حيث يحتوي برنامج "رازر جي 5" على حزمة بسيطة وموثوقة لإلغاء قفل الهاتف الذكي الخاص بالماسح الضوئي لبصمات الأصابع على الغطاء الخارجي للهاتف والتعرف على الوجه بواسطة الكاميرا الأمامية.

In 2004 I had a Motorola Razr & loved it , I got nostalgic & got the 2020 edition, love it!! It's the phone equivalent of Topps Heritage #razr5G #throwback #classicstyle #HelloMoto pic.twitter.com/OyXQPATAEw — Sports Card Nation Podcast (@Sportscardnati1) November 2, 2020

​بالنسبة لمبيعات هذا النوع من الهواتف الذكية القابلة للطي في روسيا، فيقدر سعر الهاتف الواحد بنحو 119990 روبل ( 1 دولار أمريكي يعادل 73.81 روبل)، قد يكون السعر باهظا بالنسبة لهاتف مرن، ففي أوروبا يباع بقيمة 1500 أورو أي ما يعادل 135 ألف روبل بسعر الصرف الحالي.

لكن سعر الهاتف ليس هو الشيء الرئيسي أو المقياس الأهم في نجاح الهاتف أم لا، فحسب بيانات صدرت عن متجر"Svyaznoy" الروسي، تم بيع الدفعة الأولى في غضون أيام قليلة، نتيجة جاذبية الهاتف وخصائصه المثيرة للاهتمام وقوة الشاشة الزجاجية القابلة للطي، وبهذا يمكن أن يصبح هاتف "موتورولا رازر جي 5" أول هاتف بشاشة مرنة.