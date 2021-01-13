مسابقة للمركبات المسيرة في الصين... فيديو

أصبحت المركبات المسيّرة واحدة من التحديات التقنية التي تقود العالم نحو تطوير كل الوسائل الممكنة لجعلها جزءا من حياة البشر.

وتشمل المركبات المسيرة أنواعا مختلفة منها طائرات مسيرة ومركبات بحرية مسيرة، إضافة إلى المركبات البرية ، التي يتطلب استخدامها دقة عالية حتى تكون قادرة على الانطلاق بأمان على الطرق التي تسلكها المركبات المأهولة التي يستخدمها البشر بجميع أنواعها.

وتعد الصين من الدول الرائدة في مجال صناعة المركبات المسيرة، ويرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "تشاينا نيوز" التابعة للحكومة الصينية، جانبا من مسابقة خاصة بالمركبات المسيرة في مدينة تشانغتشون، شمال شرقي الصين.

ويشارك في المسابقة نحو 30 فريقا من أنحاء البلاد، الذي خاضوا التحدي رغم الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 20 درجة تحت الصفر.

An autonomous vehicle competition in Changchun has attracted 30 teams across the country to the northeast Chinese city with temperatures as low as minus 20 degrees. Check and see how self-driving cars wield the power of technology and tackle challenges on snow and ice. pic.twitter.com/SFF7QxiO4O — China News 中国新闻网 (@Echinanews) January 13, 2021

وتقول الصفحة إن تلك المسابقة تشعل المنافسة بين مصممي المركبات المسيرة والعاملين على تلك الصناعة حتى تكون قادرة على تحقيق أفضل أداء ممكن يسمح باستخدامها بأمان.