ما حقيقة مشاركة الممثل الأمريكي تشاك نوريس في احتجاجات واشنطن؟

اتهم الممثل الأمريكي الشهير تشاك نوريس، بالمشاركة في احتجاجات واشنطن الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن نشر أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة مع رجل يشبه تشاك نوريس.

حيث تم تداول صورة على منصة "إنستغرام"، يظهر فيها رجل يرتدي قبعة تحمل عبارة "ترامب 2020" برفقة رجل يشبه تشاك نوريس البالغ من العمر 80 عاما، وانتشرت على شبكة "تويتر" موقعة بـ "لن نذكر حقيقة أن تشاك نوريس كان في تمرد واشنطن؟".

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW — Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021

​ونفى مسؤول الدعاية الخاص بالممثل تشاك نوريس، مشاركته في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي، بعد انتشار صورة لشبيه في الحشد على وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وقال: "هذا ليس تشاك نوريس، لكنه يشبهه، رغم أن تشاك أكثر وسامة، الممثل تشاك نوريس مع عائلته في تكساس".

من جانبه، قام تشاك نوريس، بالرد أيضا على هذه الشائعات التي انتشرت على الشبكة حول مشاركته في الاحتجاجات الأمريكية، عبر تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر".

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL — Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021

​وقال: إنني "علمت مؤخرا أنه في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول كان هناك رجل يشبه تشاك نوريس. لم يكن أنا، ولم أكن هناك. لا يوجد مكان لأي عنف في مجتمعنا. لقد كنت دائما وسأكون مع القانون والنظام".

اشتهر الممثل السينمائي الأمريكي والفنان القتالي صاحب الحزام الأسود في الكاراتيه، تشاك نوريس، منذ السبعينيات والثمانينيات بأدواره القوية والقتالية، بما في ذلك أول ظهور له في فيلم "طريق التنين" سنة 1972 ومشاركته في العديد من الأفلام السينمائية.