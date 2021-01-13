10 نصائح لمواجهة الطقس السيئ في مصر

تواجه مصر موجة من الطقس السيئ تستمر على مدى أيام، وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية، الذين قدموا نصائح للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية والبيئة حذروا من موجة الطقس السيئ التي تبدأ اليوم الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 19 يناير.

فيما يلي 10 نصائح للتعامل مع الطقس السيئ، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، بحسب تقرير "بوابة أخبار اليوم".

1- ينصح الخبراء بارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال الأيام المقبلة.

2- يجب على من يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي أن يتجنبوا الوجود في الأماكن المكشوفة التي تشهد رياحا نشطة.

3- يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع وعدم ملامسة أسلاك الكهرباء.

4- يجب على من يمارسون الأنشطة البحرية أن يتوقفوا مؤقتا.

5- يقول خبراء الأرصاد إنه يجب على قائدي السيارات أن يتبعوا تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

6- يجب فحص السيارات للتأكد من سلامتها قبل الإنطلاق وخاصة مساحات السيارات.

7- يجب على أصحاب السيارات الابتعاد عن الأشجار ولوحات والاعلانات، التي يمكن أن تسقط بفعل الرياح القوية.

بعد تحذيرات البيئة و #الأرصاد.. 10 نصائح للتعامل مع الطقس السيئ https://t.co/cd5oQQzW0K pic.twitter.com/P5RuMG1ihS — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) January 13, 2021

8- ينصح خبراء الأرصاد بتجنب القيادة على الطرق السريعة أو السير بسرعة صغيرة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

9- ينصح الخبراء بعدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا من الإصابة بنزلات البرد، مع الإكثار من شرب السوائل الدافئة.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى تأكيدات وزارة البيئة التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم وغدا تقدم تدريجي للرياح المثيرة للرمال والأتربة حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبعض مناطق شمال الصعيد، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الهواء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن هناك توقعات بأن تنخفض درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.