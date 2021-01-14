فنان لبناني يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية ويوجه رسالة إلى الناس...فيديو

وجّه فنان لبناني رسالة إلى جمهوره ومحبيه عبر الفيديو، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية على التوالي.

وأصيب الفنان اللبناني، وجيه صقر، بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أقل من خمسة أشهر على تعافيه منه في آب/أغسطس الماضي، طالبا الجميع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض.

وأشار صقر إلى أن الفحوصات الأخرى كشفت أنه خسرَ كل الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت بعد إصابته الأولى. كاشفا عن أعراض مختلفة عن التي شعر بها في إصابته الأولى.

وأضاف صقر قائلا: "بتمنى من الناس أن تنتبه لأن الفيروس قد يعود مثلما حدث معي، وحتى لو لم تفرض الدولة اللبنانية إغلاقا صارما".

وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما تتضمن من تدابير مشددة للحد من الجائحة.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بعد اجتماع عقد في القصر الرئاسي، عن سلسلة إجراءات استثنائية خلال الفترة الممتدة بين 14 و25 كانون الثاني/يناير الحالي، بما في ذلك منع الخروج إلى الشوارع وتقييد حركة القادمين من الخارج.