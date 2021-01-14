أستراليا تدعو لقتل بايدن "الحمامة"... صور

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تلك الحمامة تبحث عن منزل جديد لها في أستراليا، مضيفة: "لكن السلطات الأسترالية تعتبرها خطرا وتخطط لقتلها".
ولفتت الوكالة إلى أن الحمامة التي تم رصدها في إحدى المناطق في أستراليا، كانت تشارك في سباق للحمام في ولاية أوريغون الأمريكية قبل أن تختفي يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونوهت الوكالة إلى أنه من المعتقد أن تلك الحمامة تحمل اسم "بايدن" على اسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وأنها قطعت تلك الرحلة على متن سفينة نقل بضائع كانت متجهة إلى أستراليا.
A racing pigeon that survived an exhausting 8,000-mile journey across the Pacific Ocean from the U.S. to Australia is expected to be killed because quarantine authorities say it poses a disease risk. https://t.co/5XZRgGaPIU— The Associated Press (@AP) January 14, 2021
وتخشى السلطات في أستراليا أن تكون تلك الحمامة ناقلة لأي مرض وأنها يمكن أن تكون سببا في انتشاره في البلاد وهو ما جعل السلطات المسؤولة تسارع بالدعوة لقتلها.
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