أستراليا تدعو لقتل بايدن "الحمامة"... صور

استطاعت حمامة قطع مسافة 13 ألف كيلومتر في رحلة قامت بها من ولاية أوريغون الأمريكية إلى أستراليا.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تلك الحمامة تبحث عن منزل جديد لها في أستراليا، مضيفة: "لكن السلطات الأسترالية تعتبرها خطرا وتخطط لقتلها".

© AP Photo الحمامة بايدن تقطع مسافة 13 ألف كلم من ولاية أوريغون الأمريكية إلى أستراليا

ولفتت الوكالة إلى أن الحمامة التي تم رصدها في إحدى المناطق في أستراليا، كانت تشارك في سباق للحمام في ولاية أوريغون الأمريكية قبل أن تختفي يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

© AP Photo الحمامة بايدن تقطع مسافة 13 ألف كلم من ولاية أوريغون الأمريكية إلى أستراليا

ونوهت الوكالة إلى أنه من المعتقد أن تلك الحمامة تحمل اسم "بايدن" على اسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وأنها قطعت تلك الرحلة على متن سفينة نقل بضائع كانت متجهة إلى أستراليا.

A racing pigeon that survived an exhausting 8,000-mile journey across the Pacific Ocean from the U.S. to Australia is expected to be killed because quarantine authorities say it poses a disease risk. https://t.co/5XZRgGaPIU — The Associated Press (@AP) January 14, 2021

وتخشى السلطات في أستراليا أن تكون تلك الحمامة ناقلة لأي مرض وأنها يمكن أن تكون سببا في انتشاره في البلاد وهو ما جعل السلطات المسؤولة تسارع بالدعوة لقتلها.