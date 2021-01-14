نادية الجندي تتصدر محرك البحث "غوغل" بعد تنكرها في شخصية "نفرتيتي"

تصدرت الفنانة المصرية نادية الجندي، قائمة الأكثر بحثا على "غوغل" وترند موقع "تويتر"، عقب الكشف عن هويتها في حلقة برنامج "the masked singer أنت مين".

وظهرت نادية الجندي، متنكرة بشخصية الملكة المصرية "نفرتيتي"، ضمن منافسات البرنامج الذي يبث على قناة "إم بي سي مصر"، وظهرت وهي تخلع قناع الشخصية الفرعونية لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج أو المحكمين الأربعة المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصي خولي، وسيرين عبدالنور، ومهند المحمدي.

وأوضحت الفنانة نادية الجندي، كواليس تقديمها لشخصية الملكة نفرتيتي، مؤكدة أن ذلك سببه حبها لهذه الملكة والشخصية التاريخية العظيمة. وتحدثت عن ثقل ملابس الشخصية وتابعت: "رغم أن اللبس تقيل والموضوع كان صعب بس زي كل حاجة بحب أعملها تكون صعبة وفيها تحدي".

وعبرت نادية الجندي عن سعادتها بردود الفعل عن تقديمها للشخصية وعدم قدرة المحكمين على تخمين هويتها حتى اللحظات الأخيرة من الحلقة، مؤكدة أنها "قامت بإخفاء خبر مشاركتها في البرنامج عن أقرب المقربين لها احتراما لقواعد البرنامج، وضمانا لاستمرار التشويق حتى اللحظة الأخيرة".