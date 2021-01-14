زوجة فنان سعودي شهير تكشف تطورات حالته الصحية

قالت عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، إن زوجها ما زال في غيبوبة وطالبت جمهوره بالدعاء له.

وأجرى خالد سامي أخيرا عملية زراعة للكبد، بعد تدهور حالته الصحية أثناء غسيل الكلى، إلا أنه وبعد الإعلان عن نجاح العملية، تدهورت مرة أخرى حالته الصحية ودخل في غيبوبة نقل على أثرها إلى غرفة للعناية المركزة في إحدى مستشفيات الرياض.

للمحبين والاوفياء ولكل من سأل عن وضع #خالد_سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض.

اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين.#الحمدلله على كل حال. — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 13, 2021

​وكتبت عائدة في تغريدة على موقع "تويتر": "للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض".

وخالد سامي ممثل ومخرج ومؤلف، وأحد أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والخليج.

عرف بأدواره الكوميدية في العديد من الأعمال من بينها السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش" و"شباب البومب"، وشارك كذلك في عدد من الأعمال الدرامية المصرية، منها مسلسل "بوابة المتولي".