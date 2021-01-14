سيارات وهمية تساهم في منع الحوادث... فيديو

تجري شركات السيارات الكثير من الاختبارات لحماية عملائها من الحوادث، ومن بينها اختبارات بالسيارات الذاتية المعروفة بـ "دومي كارز".

ويتم تصميم تلك السيارات لتكون هدفا سهلا للسيارات الأخرى خلال الاختبارات، بحيث لا يؤدي إلى وقوع خسائر عندما تصطدم به سيارة أخرى حقيقية.

How the "Guided Soft Target" dummy car helps prevent accidents pic.twitter.com/XJFl1h1GWh — Tech Insider (@techinsider) January 13, 2021

وتكون تلك النماذج التي يطلق عليها "أهدافا ناعمة" ذاتية التوجيه عبارة عن مركبات من هياكل رقيقة جدا ولا يوجد فيها سوى وسيلة دفع لتحريكها أمام السيارات الأخرى لإجراء الاختبارات الخاصة بمستوى أمان السيارات الحقيقية.

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي العديد من الاختبارات التي يقول إن شركة "إيه بي ديناميكس" البريطانية تجريها باستخدام تلك النماذج.