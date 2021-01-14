بعدما اتهمته بقتل السندريلا.. شقيقة سعاد حسني تعلق على وفاة صفوت الشريف

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، اتهمت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة السندريلا، الراحل صفوت الشريف بقتل أختها، وذلك لدى استضافتها في برنامج العاشرة مساء على قناة "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إلا أنها لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها آنذاك.

وقالت جانجاه اليوم الخميس في تصريح خاص لموقع "مصراوي معلقة على وفاة صفوت الشريف: "ربنا موّته بأقل مخلوقاته، كل هذا الجبروت مات بأقل مخلوقات المولى عز وجل، سبحانك يا رب، أنت سبحانك المنتقم الجبار".

وفي 21 يونيو/حزيران 2001، توفيت السندريلا إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن، وأثارت حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية آنذاك.

وأُعلن فجر اليوم وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، عن عمر يناهز 87 عاما. وشغل الشريف عدة مناصب بارزة في عهد الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، منها وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الإعلامي، محمد الباز، إصابة صفوت الشريف، بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن حالته الصحية حرجة، وذلك خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار". إلا أن ابنة الشريف نفت ذلك مؤكدة معاناة والدها من سرطان الدم.

وصفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر/كانون الأول 1933، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية.