ضجة في لبنان واستنفار جماهيري بعد تعليق نوال الزغبي على إصابة وزير الصحة بكورونا

أحدثت تغريدة نشرتها المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، ضجة في مواقع التواصل اللبنانية، بعدما اعتقد البعض أنها تسخر من إصابة وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكانت نوال الزغبي قد نشرت تغريدة تعليقا على خبر إصابة حمد حسن بفيروس "كورونا" مرفقة فقط بهاشتاغ متداول حينها "لا داعي للهلع".

​وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل يتداولوا هاشتاغ "لا داعي للهلع"، بحكم أنها كلمة متداولة يذكرها وزير الصحة اللبناني، خلال إفادته عن تطورات الأوضاع بفيروس كورونا في البلاد.

وصعد ذلك الهاشتاغ إلى قمة التريند في دول عربية عديدة عقب إصابة الوزير، ولكن بعد نشرت نوال الزغبي التغريدة مرفقة بالهاشتاغ، تعرضت لحملة انتقادات لاذعة، ووصفت بأنها تشمت في إصابة وزير من بلادها.

انا كتير معجبة بشغله!!!! وكل مرة عم يعجبني اكتر!!!! وخاصة لما بيقول #لا_داعي_للهلع بحس كل شي انحلّ الحمدالله#مسؤول_لبناني https://t.co/xyhumZNR6N — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 10, 2021

​ولكن شقيق نوال الزغبي ومدير أعمالها، مارسيل الزغبي، رد على تلك الاتهامات، في تصريحات خاصة لموقع "الفن"، قال فيها: "الهجوم على نوال واتهامها بالشماتة بإصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، ​حمد حسن​، بفيروس كورونا​، غير مبرر ونحن لا نشمت أساساً بمرض أحد، ونتمنى لحسن ولعائلته وكل المصابين الشفاء العاجل".

وتابع بقوله شقيق المطربة اللبنانية "من هاجموا نوال أساؤوا فهم منشورها، وليس من أخلاق نوال أن تشمت بمرض أحد، وهي فقط استخدمت تعبيره الشهير لا داعي للهلع".

انا معكن مش ضدكن 😂😂😂😂#نوال_الزغبي_أميرة https://t.co/LSuJqljk0h — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 14, 2021

​واستغرب الزغبي هذا الهجوم الكبير على نوال في حين كان حسن، الذي هو وزير الصحة وعليه أن يكون قدوة للمواطنين، يلبي دعوات على الغداء ويحضر مناسبات في ظل تفشي الفيروس.

وتسبب الهجوم على نوال الزغبي في حملة استنفار جماهيرية من محبي المطربة اللبنانية، الذين دشنوا هاشتاغ، صعد على قمة التريند في دول عربية عديدة، باسم "نوال الزغبي أميرة".

كتير ريقة معي لدرجة ٨٠% من اللبنانية معن كورونا 😶😱#لا_داعي_للهلع #انتصرنا https://t.co/autcAP4UcH — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 10, 2021

​ووصف بعض المدافعين عن نوال الزغبي أن تلك الهجمات ممنهجة، وتم شنها بأغراض سياسية من قبل "حملات الذباب الإلكتروني"، بحسب وصف أحدهم، ضد كل من يحاول أن ينتقد شخصا في الحكومة اللبنانية.

حملات الذباب الالكتروني لاسكات وارهاب اي صوت معارض او منتقد لاداء المسؤولين صارت مكررة ومفضوحة.

كل التضامن مع الفنانة @NawalElZoghbi بوجه هكذا حملات مشبوهة.#نوال_الزغبي_أميرة — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) January 14, 2021

​وقال المخرج اللبناني، لوسيان بورجيلي، في تغريدة مدافعا عن نوال الزغبي: "حملات الذباب الإلكتروني هذه ليست ضد نوال الزغبي فحسب، بل هي لإسكات وإرهاب أي صوت معارض أو منتقد لأداء المسؤولين، وصارت صورة مكررة ومفضوحة".