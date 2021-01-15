فنان مصري يحذر فناني لبنان وسوريا من النصب عليهم

كشف فنان مصري عن تفاصيل عملية نصب تتم باستغلال اسمه تستهدف الفنانين العرب وخاصة في لبنان وسوريا، محذرا من الوقوع في هذا الفخ.

قال الفنان المصري يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إن أحد الأشخاص يستخدم اسمه، ويقوم بالتواصل مع عدد من الفنانين العرب وتحديداً في لبنان وسوريا، ويطلب منهم مشاركته في بطولة فيلم سينمائي من إنتاجه.

وأوضح الشريف، أنه لم يقم بإنتاج أي أعمال سينمائية لنفسه، فضلاً عن أن تعاقدات النجوم في أعماله الفنية من اختصاص شركات الإنتاج وليست من اختصاصه.

وطالب الفنانين العرب بتوخي الحذر من هذا الشخص، والتأكد من هويته في حال حاول الاتصال بهم مجدداً.

كما ألمح إلى أنه لا يمتلك الإمكانيات التي تساعده على إنتاج أي مشاريع فنية خلال الوقت الحالي.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف، يخوض سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل درامي جديد يحمل عنوان (كوفيد 25) من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، ويتألف من 15 حلقة فقط.

وكان الشريف قد حقق نجاحاً ملحوظاً من خلال مسلسل "النهاية" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2020، متصدّراً قوائم الأعمال الأكثر مشاهدة هذا الموسم، وشاركه بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، محمد لطفي، أحمد وفيق، وغيرهم.