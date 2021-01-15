اكتشاف آلاف العملات الفضية والذهبية في مزرعة مجرية

عثر علماء الأثار في قرية مجرية على كنز يضم آلاف العملات المعدنية الفضية والذهبية التي تعود إلى تاريخ العصور الوسطى.

وذكر موقع "Live Science" أن علماء الآثار استطاعوا رصد مخبأ في إحدى المزارع المجرية الواقعة بالقرب من العاصمة المجرية بودابست، والتي كانت تحتوي على كنز نقدي ثمين تركه أحد الأشخاص.

ويعد هذا الاكتشاف الثاني من نوعه في المنطقة ذاتها، حيث تم العثور عام 2019 على جرة مليئة بالعملات النقدية التاريخية كانت مطمورة في أرض زراعية.

واضطر المزارع استدعاء السلطات المجرية لفتح ونقل الجرة بعدما فشل بفتحها، وبعد نجاح أصحاب الاختصاص بذلك تبين أنها كانت تحتوي على مئات العملات النقدية الذهبية والفضية.