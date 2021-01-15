شركة "كاديلاك" تكشف عن سيارة طائرة شبيهة بأفلام الخيال العلمي... فيديو وصور

ومن المقرر إنتاج السيارة غير العادية تحت علامة كاديلاك التجارية، حيث تم تصميمها للاستخدام في المناطق الحضرية في ظل ظروف حركة المرور الكثيفة.

وبحسب وكالة "رويترز" ، فإن السيارة الطائرة تتمتع بقدرات إقلاع وهبوط عموديا، على منصات خاصة على أسطح المنازل، ومزودة بأربع مراوح تعمل ببطارية، وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 90 كم في الساعة، لتحسين الرؤية تم جعل مقدمة السيارة شفافة تماما.

وعرضت الشركة مقطع فيديو تشويقيا وصورا تعرض فيها مزايا سيارتها الجديدة ذاتية القيادة وتصف المزايا الموجودة فيها مثل كاميرا لالتقاط الصور أثناء السير، ونظام متطور لضبط المناخ وتدفئة المقاعد والرطوبة وفقًا لحالة الركاب وحالة المناخ الخارجي أيا كان لتتكيف معه أوتوماتيكيا.

Look, up in the sky - it's a flying Cadillac! GM unveils futuristic vehicle https://t.co/IHL55h4h1o pic.twitter.com/1qeEIp0kB2 — Reuters (@Reuters) January 12, 2021

سيارة كاديلاك المستقبلية الجديدة تقدم لمحة عن المستقبل، حيث يُمكن للسيارات ذاتية القيادة ألا تحتوي على عجلات توجيه، أما إذا كان التواجد على الطريق أمرا صعبا بالنسبة لك، فيُمكنك الارتفاع فوق كل شيء باستخدام طائرة من دون طيار وهو أمر مذهل من كاديلاك وغير معهود من قبل.